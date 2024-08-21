بعثة منتخب الكاراتيه للشباب تغادر إلى الفلبين للمشاركة في بطولة آسيا

المصدر: دبي - «البيان»

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غادرت أمس بعثة منتخب الإمارات الوطني لشباب الكاراتيه متوجهة إلى مانيلا عاصمة الفلبين للمشاركة في بطولة آسيا الـ 22 للكاراتيه للناشئين والشباب التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل. يرأس البعثة راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

وتضم البعثة 15 لاعباً ولاعبة وهم لمسابقة الكاتا عبد الغني محمد علوي تحت 21 سنة وكريم رامي فوزي شباب ولمسابقة الكوميتيه اللاعبات شيخة محمد جوهر وزن تحت 47 كجم ناشئات وخديجة سعيد إبراهيم الجسمي وزن تحت 54 ناشئات وشذى بلال النوبي وزن تحت 53 كجم آنسات وشمسة علي صالح المشرخ وزن تحت 55 كجم تحت 21 سنة وبخيت أحمد إبراھيم بخيت وزن تحت 52 كجم ناشئين وراشد خالد راشد الصريدي وزن تحت 57 كجم ناشئين .

وخالد عبدالله الكندي وزن تحت 63 كجم ناشئين ومبارك عبيد أحمد خلفان الكعبي وزن تحت 70 كجم ناشئين وفيصل محمد فؤاد الخالدي وزن فوق 70 كجم ناشئين وراشد خليل مبارك وزن تحت 61 كجم شباب وراشد أحمد الحجاج وزن تحت 68 كجم شباب وعلي صالح البلوشي وزن تحت 76 كجم شباب وسيف راشد القايدي وزن تحت 84 كجم تحت 21.

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