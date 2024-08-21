نخبة الأبطال يشاركون في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي-«البيان»

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، والتي تنطلق في مبادلة أرينا بين 6 و17 نوفمبر المقبل بمشاركة قياسية من نخبة الأبطال.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعاً برئاسة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ناقشت خلاله التحضيرات والاستعدادات الجارية لإطلاق البطولة. وامتداداً للنجاحات المبهرة التي حققتها البطولة على مدى نسخها الـ 15 الماضية، ومواكبة للنمو الذي تشهده عاماً بعد آخر، قررت اللجنة المنظمة تمديد أيام البطولة إلى 12 يوماً.

حيث تتيح هذه الخطوة إقامة المزيد من النزالات وإفساح المجال أمام حضور جماهيري أوسع للاستمتاع بتجربة فريدة من المنافسات الحماسية. ويساهم الجدول الزمني للبطولة في استيعاب عدد أكبر من المشاركين في الفئات المختلفة بما يضمن توفير أفضل منصة ممكنة لعرض المواهب واستدامة نمو الرياضة.

وتقدم البطولة لعشاق رياضة الجوجيتسو تجربة حافلة بالنزالات المشوقة والمهارات الفذة والأجواء الحماسية، حيث تتضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو الذي يشهد نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال يومي 6 و7 نوفمبر، والباراجوجيتسو يوم 7 نوفمبر، إلى جانب منافسات الناشئين والشباب يومي 8 و9 ومنافسات الهواة يومي 10 و11 نوفمبر، والأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ومنافسات المحترفين أيام 14 و15 و16 نوفمبر ليكون مسك الختام مع جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو يوم 17 نوفمبر.

وقال محمد سالم الظاهري: «نجحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدى الأعوام الماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وشهدت نمواً هائلاً يعكس الاهتمام المتزايد في رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي، وغدت البطولة محطة رئيسية لأبرز الرياضيين والمحترفين الذين يطمحون إلى تحقيق الأفضل في مسيرتهم الرياضية، واستقطاب نخبة المنافسين من جميع أنحاء العالم».

إبهار

وأضاف: «تواصل أبوظبي الإبهار والتميز في تنظيم واستضافة أهم بطولات الجوجيتسو العالمية، وتحقيق الريادة في تطوير الرياضة والمواهب وصناعة الأبطال. ويأتي ذلك ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أسهمت عبر رؤيتها المستنيرة وتوجيهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كأكبر مطور للجوجيتسو على مستوى العالم».

وتابع: «شكلت البطولة منذ انطلاقتها عاملاً أساسياً في تنمية المواهب المحلية، وتمكن العديد من أبطال الإمارات من حفر أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة، بدءاً بالبطل فيصل الكتبي، مروراً بزايد الكثيري الذي كتب التاريخ بفوزه بذهبية فئة الحزام الأسود عام 2023، إلى جانب الكثير من الأبطال مثل خالد الشحي وشما الكلباني الذين انطلقوا بفضل هذه المنصة الرياضية الاستثنائية نحو تحقيق العديد من الألقاب العالمية».

وأوضح الظاهري أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ليست كغيرها من البطولات، وقد حققت مسيرة رائعة منذ انطلاق نسختها الأولى، وسجلت مسيرة البطولة على مدى 15 عاماً تطورات مشهودة على صعيد الأعداد المتزايدة من اللاعبين والدول المشاركة، فضلاً عن استقطاب حضور جماهيري واهتمام إعلامي عالمي لافت.

وبجانب أقوى المنافسات، أكد الظاهري أن البطولة تعكس أبهى معايير التفاعل المجتمعي والتبادل الثقافي، حيث يجتمع الرياضيون والجماهير والأسر والعائلات من خلفيات متنوعة، ما يعزز الاحترام المتبادل والتفاهم والانسجام من خلال الشغف المشترك والعشق لرياضة النبلاء. كما أن البطولة تواصل المساهمة في تعزيز النشاطين الاقتصادي والسياحي لإمارة أبوظبي عبر جذب الزوار والسائحين من دول العالم كافة.

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة، وفي هذا السياق بيّن الظاهري أن محبي الرياضة على موعد مع فعالية استثنائية تتخطى كل المعايير المعهودة على صعيد التنظيم وحجم المشاركة، والقدرة على الإبهار وامتداداً لإرث 15 عاماً من التميز والابتكار.

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