المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن إلغاء الألعاب الآسيوية للصالات بتايلاند

المصدر: البيان

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي إلغاء دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي كانت مقررة في بانكوك وتشونبوري بتايلاند.

وكانت اللجنة المنظمة قدمت تقريرا عن تقدم الاستعدادات لاستضافة الدورة في إجتماع الجمعية العمومية الـ 43 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك في مايو الماضي، وتعهدت فيه بأن تكون جميع المتطلبات جاهزة وفقا لعقد المدينة المنظمة بحلول يوليو 2024.

وأوضح المجلس الأولمبي أنه في إجتماع إجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي يوم الخميس 15 أغسطس 2024 وافق الأعضاء بالاجماع على قرار إلغاء الألعاب، إلا في حال إستوفت اللجنة المنظمة تسعة شروط مطلوبة لضمان إستضافتها بحلول الاثنين 19 أغسطس 2024، مؤكدا أنه مع عدم استيفاء اللجنة المنظمة لهذه المتطلبات بحلول الموعد النهائي لم يكن أمام المجلس الأولمبي أي خيار سوى إلغاء الألعاب.

وأعرب المجلس الأولمبي عن تعاطفه الصادق مع الرياضيين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في هذه الألعاب، وعن إدراكه للتأثير الكبير الذي سيحدثه هذا القرار عليهم.

ووافق المكتب التنفيذي بالاجماع أيضا على أنه في حال رغبت تايلاند باستضافة الالعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بعد النسخة المقبلة المقررة في العاصمة السعودية الرياض عام 2026، فيمكنها أن تتقدم بطلبها بحسب الإجراءات العادية للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وكانت النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية مقررة في بانكوك وتشونبوري من 21 إلى 30 نوفمبر 2024، وسبق أن تم تأجيلها مرات عدة بسبب جائحة كورونا ومن ثم التغيير الحكومي في تايلاند.

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