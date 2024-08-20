13 رياضياً يمثلون الإمارات في الألعاب البارالمبية «باريس 2024»

المصدر: دبي - وام

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تشارك رياضة الإمارات في منافسات النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» بـ13 لاعباً ولاعبة في 4 رياضات هي الرماية، وألعاب القوى، والدراجات، والجودو، حيث تقام منافسات الدورة خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 8 سبتمبر المقبل.ويتنافس لاعبو ولاعبات الإمارات ضمن 4400 رياضي ورياضية يشاركون في فعاليات الدورة، التي تتضمن 22 رياضة تقام منافساتها في 20 منشأة رياضية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة بعثة الإمارات المشاركة في الدورة «7 لاعبين و6 لاعبات»، بمعدل 5 لاعبين في الرماية، هم: عبدالله العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة المهيري، وعائشة الشامسي، و6 لاعبين في ألعاب القوى، هم: محمد الحمادي، ومحمد عثمان، ومحمد الكعبي، ومريم الزيودي، ونورة الكتبي، وذكرة الكعبي، إضافة إلى أحمد البدواوي في الدراجات، ومريم الظنحاني في الجودو.

وكما كان الحال في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، فإن حفل انطلاق الألعاب المقرر له يوم 28 أغسطس سوف يقام خارج حدود الملاعب للمرة الأولى، حيث سيمر العرض عبر شارع الشانزليزيه حتى ساحة الكونكورد، بمشاركة 5 آلاف رياضي ومسؤول، إلى جانب 140 مشاركاً من أصحاب الهمم.

وأكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن مشاركة رياضة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» تعد امتداداً لمسيرة عطاء وتألق لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على مدار السنوات الطويلة الماضية، وكللت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات العالمية في مختلف المحافل الدولية. وتوجه الهاملي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية، الأمر الذي وضعها في المكانة التي تستحقها.

وقال «تمثل مشاركتنا في باريس 2024 حلقة جديدة من التحديات، والطموح إلى مواصلة تحقيق الإنجازات التي تكللت بالحصول على 22 ميدالية على مدار تاريخ دورات الألعاب البارالمبية».

وأضاف «على مدار الفترة الماضية نجح لاعبونا 7 لاعبين و6 لاعبات في تحقيق الأرقام المؤهلة إلى باريس 2024 وأثبتوا جدارتهم في تمثيل الدولة في هذا المحفل البارالمبي الكبير، والرغبة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وكلنا أمل أن تحقق هذه المشاركة الأهداف المرصودة وأن تحافظ على تواجد رياضيينا على منصات التتويج، ورفع علم الدولة خفاقاً مثلما جرى في الدورات السابقة وعلى مدار 6 دورات متتالية منذ سيدني 2000 وحتى طوكيو 2020.

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