«شباب الكاراتيه» يعسكر في ووهان بالصين ويستفيد من خبرات الأبطال الأولمبيين

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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نيابة عن اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه افتتح راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي - عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه فعاليات المعسكر الآسيوي الأول لشباب الكاراتيه بمدينة ووهان بالصين بالإنابة عنه.

حيث افتتحت فعالياته يوم 11 من الشهر الجاري وامتدت فعالياته على مدار 6 ايام، بمشاركة 593 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول الآسيوية للمشاركة في الدورة التدريبية بتواجد كوكبة من الأبطال الأولمبيين والمصنفين على مستوى العالم، الذين قاموا بإلقاء المحاضرات العملية بالمعسكر الآسيوي التدريبي الأول.وعقب انتهاء المعسكر الآسيوي التدريبي أقيمت البطولة الآسيوية الأولى لشباب الكاراتيه أعمار تحت 14 سنة وقد تواجد أعضاء لجنه الحكام الآسيوية والحكام الدوليين والآسيويين للإشراف على البطولة.

وقد شهدت البطولة تواجد حكام الإمارات المميزين على رأسهم الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، والحكم الدولي نرجس أحمدي، والحكم الآسيوي الناصر صلاح الدين الذين قدموا أداءً مميزاً في إدارة نهائيات البطولة.

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