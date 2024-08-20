نورة الجسمي لـ البيان »: 12 ألف لاعب ولاعبة يمارسون الريشة الطائرة في الإمارات

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة في الإمارات ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن اللعبة حققت العديد من النجاحات في الدولة على مدى السنوات الماضية رغم أن اتحاد اللعبة يعد من الاتحادات الحديثة والناشئة في رياضة الإمارات.

مشيرة إلى أن عدد ممارسي اللعبة المسجلين تحت مظلة اتحاد الريشة الطائرة في الدولة تجاوز 12 ألف لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في الدولة إضافة إلى وجود أكثر من 50 أكاديمية رياضية.

وأضافت الجسمي لـ«البيان» أن انتشار اللعبة على مستوى الدولة تحقق بفضل إعداد خطة طموحة واستراتيجية واضحة لنشر اللعبة منذ اليوم الأول لتأسيس الاتحاد وإشهاره لتشهد الفترة الماضية تحقيق العديد من النجاحات بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لتعزيز حضور اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيدة بالإنجازات الخليجية والخارجية التي تحققت خاصة في آخر عامين.

دور كبير

وأشادت رئيس اتحاد الريشة الطائرة بالدور الكبير والمهم من أولياء الأمور الداعمين لمسيرة أبنائهم من خلال مساندتهم في مختلف البطولات والفعاليات سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يحرص العديد من الآباء والأمهات على دعم أبنائهم بجانب مشاركتهم اللعبة في بعض المناسبات مثل اليوم العالمي للريشة الطائرة، حيث شهد هذا اليوم مشاركة فاعلة ومميزة من أولياء الأمور الذين مارسوا اللعبة بجانب أبنائهم.

وكشفت الجسمي أن الفترة المقبلة تنتظرهم العديد من التحديات لتحقيق إنجازات أكبر من خلال إعداد خطط طموحة من بينها رسم مسار للاعبين المواطنين ومسار آخر للمقيمين من أجل التأهل والمشاركة في أهم البطولات والأحداث القارية والدولية، مشيرة إلى أنه بتكاتف الجميع وروح الفريق الواحد بالإمكان الوصول إلى الأهداف التي يصبو إليها الاتحاد في الفترة المقبلة وتحقيق أفضل النتائج لرياضة الإمارات.

استحقاقات

وأعربت الجسمي عن سعادتها وفخرها بمشاركة الريشة الطائرة ضمن النسخة المقبلة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات والتي تعد من أكبر الدورات الرياضية النسائية التي تستقطب المواهب، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنتخب تنتظره العديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة من بينها مشاركة المنتخب الأول في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل.

والتي يستعد لها المنتخب بمعسكر إعداد محلي، ودورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات في تايلاند نوفمبر المقبل.

محطات مهمة

وقالت الجسمي إن دورة الألعاب الآسيوية تعد من المحطات المهمة التي تتمنى وصول اللاعبين إليها في مشوار التحدي العالمي، خاصة وأن «الآسياد» تضم نخبة اللاعبين واللاعبات على مستوى القارة الصفراء وتعتبر فرصة للاحتكاك بنخبة الأبطال مما ينعكس بصورة إيجابية على المنتخب، مثمنة جهود جميع الجهات الرياضية الداعمة وفرق العمل في الاتحاد الساعية الذين جسدوا أبهى صور العمل بروح الفريق الواحد.

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