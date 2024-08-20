150 مشاركاً في النسخة الأولى لإكواثلون البطائح

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت النسخة الأولى من إكواثلون البطائح أول من أمس، النجاح المنشود بمشاركة 150 رياضياً من الجنسين.وقد نظم البطولة مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات المتعاونة، وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين الدكتور عماد مختار المدير التنفيذي لنادي البطائح.

ويوسف الحوسني تنفيذي إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعلي بن بليشه إداري فريق الدراجات بالنادي، وجاءت نتائج فئات البطولة كما يلي؛ ففي سباق سوبر سبرينت للجري 150 م والسباحة 2.5 كلم للمواطنين فاز سليمان الشحي بالمركز الأول وحل خالد الشامسي ثانياً وسهيل الغفلي ثالثاً، وفي فئة المواطنات توجت كلثوم المازمي.

وفي منافسات الفئة المفتوحة للرجال جاء سيد المعماري أولاً، وسينا اكباري ثانياً والكسندر بوتيستا ثالثاً.وفي منافسات السيدات حلت ريبيكا سيلفا في المركز الأول، وكيرين بالارد ثانية وجابريلا سانشيز ثالثة.وفي فئة فرق الرجال: كان المركز الأول لخالد المازمي وعامر البحري، والمركز الثاني لمحمد أحمد وأحمد الزيودي، والثالث لخليفة هاشم وخالد البدواوي.

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