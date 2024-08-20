انطلاقة قوية لدورة مجلس دبي الرياضي الصيفية للألعاب الجماعية

المصدر: دبي- «البيان»

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انطلقت أمس منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في إطار سياسة المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 – 2033، وكذلك دعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2025-2024، والتي تضم 3 رياضات هي كرة السلة والكرة الطائرة واليد، بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا.

وشهدت صالات نادي النصر وشباب الأهلي والوصل منافسات قوية بين فرق الناشئين والشباب في الرياضات الثلاث التي يتضمنها برنامج الدورة، فيما تتواصل اليوم الثلاثاء المنافسات بإقامة الجولة الثانية من بطولة كرة السلة حيث تقام 6 مباريات ضمن فئتي الناشئين والشباب.

ويلتقي فريق الوصل مع فريق شباب الأهلي ضمن فئة الناشئين في الساعة 11:00 صباحاً بصالة راشد بن حمدان الرياضية المغطاة في نادي النصر، كما يلتقي فريق النصر مع الوصل في الساعة 12:15 ظهراً، ويلتقي فريق النصر مع شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً، كما تقام منافسات فئة الشباب في ذات التوقيت وبنفس الترتيب.

وعلى صعيد منافسات بطولة كرة اليد تتواصل المباريات في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، حيث تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات فئة الشباب يلتقي فيهما فريق النصر مع منتخب الإمارات لكرة اليد للناشئين في الساعة 12:40 ظهراً، كما يلتقي فريق الوصل مع فريق شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً.

وفي فئة الناشئين يلتقي فريق شباب الأهلي مع فريق الوصل في الساعة 11:00 صباحاً، ويلتقي فريق النصر مع فريق الوصل في الساعة 11:50 صباحاً. وفي منافسات الكرة الطائرة يلتقي اليوم فريق شباب الأهلي مع فريق الوصل في الساعة 10:00 صباحاً في صالة الشيخ مكتوم بن محمد المغطاة بنادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، كما يلتقي فريق النصر مع حتا في الساعة 11:30 صباحاً.

ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب والذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وتقام المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية.

حيث تقام منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، فيما تقام منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، وتقام منافسات كرة اليد في نادي الوصل.وتتميز هذه الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً بمشاركة منتخب الدولة للناشئين لكرة اليد بشكل استثنائي حيث يشارك في منافسات فئة الشباب لرفع مستوى أداء اللاعبين بالتنافس مع لاعبين أكبر عمراً.

وذلك من أجل دعم جهود اتحاد الإمارات لكرة اليد في إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد المقرر تنظيمها في الأردن والتي تنطلق منافساتها يوم 3 سبتمبر المقبل. وتساهم المباريات في تحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر.

كما تمثل المباريات مرحلة مهمة في استعدادات الأندية وفي رفع لياقة المنافسات لدى اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

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