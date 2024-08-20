رافيتو ينجح بالمحاولة 49 في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي- «البيان»

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حقق الفرنسي دافيد رافيتو اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة دي أند دي التشيك المفتوحة، وهي التي كانت البطولة رقم 49 التي يشارك فيها في هذه الجولة التي تطوف العالم برؤية إماراتية رائدة لنشر وتطوير الرياضة، إذ سيقام ختام الموسم في أبوظبي ودبي على التوالي في شهر نوفمبر المقبل.

وأنهى رافيتو منافسات البطولة برصيد 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب بعد طول انتظار في مسيرته الاحترافية، ويستفيد من التقدم 73 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 30 في الترتيب العالمي الصادر اليوم لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي رصيد يبلغ 802 نقطة.

من جانبه حقق السويدي جيسبر سفينسون المركز الثاني في بطولة التشيك المفتوحة، برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليعزز موقعه المتقدم في الترتيب العالمي لـ«السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما انتقل إلى المركز الثالث بإجمالي 1,679 نقطة. وما يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 3,236 نقطة، ويقترب من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم للعام الثاني على التوالي، والوصول للتتويج السادس في مسيرته.

وأقيمت منافسات بطولة التشيك المفتوحة ضمن «السلسلة الختامية»، إذ يشهد الموسم الحالي إقامة بطولات ضمن خمس سلسلات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي.

وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم هنا في الإمارات تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»،.

بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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