ذهبية وبرونزية لعادل خالد في الشراع الحديث بالسويد

المصدر: السويد - «البيان»

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تُوج عادل خالد نجم ولاعب الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بميداليتين ذهبية وبروزية في بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس 2024.وجاءت الميدالية الذهبية للاعب فريق الحمرية في صنف «Master» بينما كانت الفضية ضمن فئة Overall.

وهنأ حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، عادل خالد، على تألقه الجديد ورفعه علم الدولة في سماء السويد، مؤكداً أن تألق اللاعب يبرز مدى التزامه في التمارين واتباعه تعليمات مدرب الفريق الكابتن نجيب باشا. وعبر عادل خالد عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بالميداليتين ورفع علم الإمارات في البطولة الأوروبية، موجهاً شكره لمجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الحمرية على الدعم المتواصل.

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