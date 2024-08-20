أوليسي دراج فريق الإمارات وصيفاً لطواف بولندا

المصدر: وارسو - «وام»

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اختتم الإيطالي دييغو أوليسي دراج فريق الإمارات مشاركته في طواف بولندا بالمركز الثاني للتصنيف العام للسباق، الذي فاز به جوناس فينجيجارد دراج فريق «فيسما لاب». وبحسب بيان الفريق الصادر، أمس، فإن المنافسة في المرحلة الأخيرة من الطواف أقيمت على مسار مسطح ممتد من ويليتشكا إلى كراكوف.

وأعرب أوليسي، في تصريح له، عن سعادته بالحصول على المركز الثاني، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يكون بهذه القوة التي مكنته من التواجد ثانياً في الترتيب العام للطواف. وقال: أهدافي المقبلة ستركز على سباقات اليوم الواحد في نهاية العام بإيطاليا.. طموحي كبير من أجل إنهاء الموسم بقوة.

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