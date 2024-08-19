الأبيض الإماراتي الشباب يعود لانتصاراته في غرب آسيا للكرة الطائرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بعد خسارته المباراة الأخيرة في الجولة الثالثة أمام المنتخب السعودي عاد منتخبنا الوطني للشباب لانتصاراته وسجل فوزاً مستحقاً على نظيره المنتخب الأردني، مساء اليوم، في رابع مبارياته ضمن الجولة الرابعة من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لمنتخبات الشباب، ولم يجد الأبيض الإماراتي صعوبة تذكر في فرض هيمنته وأسلوبه ليكسب المواجهة بالأشواط 25- 19، و25- 22، و25- 20

وفي الجولة الرابعة أيضاً فاز المنتخب الكويتي نظيره السوري 3-0 بالأشواط 25-13، و25- 16، و25- 15، كما حقق المنتخب السعودي الفوز على المنتخب الفلسطيني 3-0 بالأشواط 25-23، و25- 17، و25- 20.

وتقام غداً الثلاثاء 4 مباريات أخيرة بهذه المرحلة، حيث يلتقي كل من سوريا وقطر، وفلسطين والأردن، والبحرين والكويت، ولبنان والسعودية، على أن تخلد المنتخبات للراحة بعد غدا الأربعاء وتستأنف المسابقة الخميس.

نجاح

وعبر عوض المنصوري مدير البطولة عن سعادته بالنجاح الذي لاقته البطولة وهي تصل يومها الرابع لافتا إلى أن الهدف الذي يسعى له الجميع هو إنجاح البطولة بما يتناسب ومكانة دولة الإمارات التي أكدت قدرتها في استضافة وتنظيم الأحداث والمناسبات المختلفة بما في ذلك الرياضية وفق أرقى المعايير الدولية.

وقال: بفضل من الله وبجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، مضت الترتيبات كافة على الوجه المطلوب من استقبال وتسكين للوفود المشاركة وأعضاء لجان غرب آسيا ولجنة الاحتكام وتجهيز ملاعب التدريبات.

وأشار إلى أن البطولة وحتى اليوم أظهرت مستويات متميزة لجميع المنتخبات من حيث الأداء الفني والروح الرياضية والأخوة العربية في دار زايد الخير، ونحن في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة برئاسة عبدالله الدرمكي في خدمة جميع الوفود 24 ساعة، ونتمنى أن نمثل بلدنا خير تمثيل في استضافة هذا الحدث الآسيوي الكبير وأن تكلل جهودنا بالنجاح وأن تستفيد الكوادر الإماراتية المشاركة في البطولة أن تعزز من خبرتها في التنظيم والاستقبال ووداع الوفود المشاركة، ومراقبة وإدارة المباريات، مع تمنياتي بازدهار مستقبل الكرة الطائرة الإماراتية.

وعبر المنصوري عن شكره وتقديره لجميع الداعمين لهذا الحدث وهم الرعاة الاستراتيجيين، وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة السياحة في أبوظبي، وقناة أبوظبي الرياضية وجميع الداعمين.

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