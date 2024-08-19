تايسون يتعافى ويحدد موعدًا جديدًا لنزاله مع جيك بول

المصدر: وكالات

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قال الملاكم الأمريكي المخضرم مايك تايسون إنه يشعر بتحسن واستأنف التدريب بعد أن أجبرته وعكة صحية على تأجيل نزال مواطنه جيك بول.

من المقرر أن يلتقي بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عاما ونجم اليوتيوب السابق البالغ من العمر 27 عاما الآن في 15 نوفمبر، في نزال بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

كان من المقرر أن يلتقيا في يوليو قبل أن يصاب تايسون بالغثيان والدوار على متن رحلة جوية.

وقال ممثلو تايسون إن الوعكة الصحية كانت مرتبطة بمشكلة قرحة.

تايسون قال إنه كان تدرب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للمباراة التي من المزمع بثها عبر شبكة "نتفلكس".

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