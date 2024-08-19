درّاج فريق الإمارات يتألق في طواف إسبانيا

المصدر: فويلتا (إسبانيا) - وام

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توّج الأمريكي براندون ماكنولتي، درّاج فريق الإمارات، بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا أمس، وذلك على المسار الممتد من لشبونة إلى أويراس في فويلتا إسبانيا.

وتفوق الدراج الأمريكي على صاحب المركز الثاني ماتياس فاشيك، دراج فريق «ليدل-تريك»، بفارق ثانيتين فقط، وجاء ووت فان آرت، دراج فريق «فيسما-ليس ايه بايك»، ثالثاً.

وبحسب بيان فريق الإمارات للدراجات فقد بلغت سرعة الانطلاق لدراج الفريق 57.197 كم في الساعة.

وستكون هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الدراج الأمريكي قميص القائد في أحد سباقات الطوافات الكبرى.

وقال ماكنولتي إنه لم يتوقع تحقيق الفوز بلقب المرحلة، معتبراً ما حدث أمراً خيالياً من الصعب تصديقه.

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