«بناء الأجسام» يحصد 7 ميداليات في ثاني أيام غرب آسيا

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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أضاف لاعبو المنتخب الوطني الإماراتي لبناء الأجسام 7 ميداليات جديدة، في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا التي اختتمت أمس، واستضافتها سلطنة عمان بمجمع سلطان بن قابوس في بوشر خلال الفترة (15 - 18) أغسطس الجاري بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة. وشهد منافسات البطولة حضور كبير من القيادات الرياضية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والدولي.

وتوج لاعب المنتخب أحمد المعلا بذهبية كلاسيك بناء أجسام لفئة الماستر، وتقلد اللاعب كريم محسن ذهبية بناء الأجسام تحت 90 كيلوغراماً.

وفي الفضيات حصد اللاعب راشد الشميلي الميدالية الفضية في الماستر بناء أجسام لوزن فوق 80 كيلوغراماً بينما نال اللاعب عبدالله المرزوقي فضية تحت 85 كيلوغراماً، وظفر بالميداليات البرونزية محمد إيهاب للشباب تحت 75 كيلوغراماً، ومحمد البلوشي تحت 65 كيلوغراماً، وصابر الشحي تحت 90 كيلوغراماً.

وفاز أحمد المعلا بالمركز الرابع في كلاسيك بناء أجسام فوق 80 كيلوغراماً، وفاز ثاني خميس بالمركز الخامس في ماستر بناء الأجسام تحت 80 كيلوغراماً، وفاز راشد الشميلي بالمركز الخامس لوزن تحت 90 كيلوغراماً.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني المستويات الفنية التي قدمها لاعبو الإمارات في بطولة غرب آسيا كانت على قدر المسؤولية التي تعزز ثقتنا بأبنائنا، ووصفها بالناجحة والمميزة فنياً، وأنهم استحقوا إشادة الأوساط الرياضية للبطولة، وأن حصاد 12 ميدالية إجمالية وكأس بطل الأبطال ونيل بطاقتي احتراف في بطولة قوية يعد إنجازاً كبيراً.

وثمن الحوسني دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم بأن يقدم اللاعبون مردوداً عالياً، مبيناً أنه سيتم بحث المكاسب الإيجابية وتذليل التحديات تمهيداً لمواصلة تحقيق الإنجازات بالمشاركات المقبلة.

حصاد مميز

بدوره، وصف المدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي النتائج المتحققة بأنها كانت مميزة قياساً بقوة المنافسات وبحصاد الميداليات من جميع اللاعبين الذين قدموا مستويات فنية مميزة عكست مكانة البطولات السابقة، مؤكداً أن نخبة من أفضل لاعبي دول غرب آسيا شاركوا في البطولة، وتمكن لاعبو الإمارات من تقديم مستويات فنية مميزة، وأثبتوا جدارتهم في العروض الفنية والجسمانية، وقدم الزعابي الشكر والتقدير لجميع اللاعبين للجهود التي بذلوها للوصول لمنصات التتويج الدولية.

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