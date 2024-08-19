القمزي يكتفي بالمركز الخامس في جولة ليتوانيا لزوارق الفورمولا 2

المصدر: كلابيديا (ليتوانيا) - البيان

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حلّ نجم فريق أبوظبي راشد القمزي، قائد زورق أبوظبي 1، في المركز الخامس عبر السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي أقيمت في مدينة كلابيديا في ليتوانيا أول من أمس، وذلك بعد سباق درامي ومنافسة قوية مع 18 زورقاً شاركت في المنافسة وانطلاق القمزي من المركز السابع، في حين حل منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 في المركز العاشر بعد أن انطلق من المركز السابع عشر.

فوز

وحلقت بلقب الجولة الثالثة السويدية ماتيلدا ويمبرج، في حين حل في المركز الثاني بيتر مورين الفرنسي وجاء ثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو، وقفز ريابكو في الترتيب العام إلى الصدارة برصيد 36 نقطة في حين تراجع القمزي للمركز الثالث برصيد 32 نقطة ومشتركاً مع ماتيلدا في النقاط التي تأتي ثانياً برصيد 32 نقطة.

وكانت الجولة قد شهدت بداية درامية عبر سباق أفضل زمن، والذي لم توفق زوارقنا في تحقيق نتائج جيدة من خلاله ولتكون انطلاقة غير موفقة في ثالثة المحطات، ويتطلع فريق أبوظبي إلى التعويض في الجولة القادمة من البطولة والتي ستقام في الأول من سبتمبر بمدينة سان نازارو الإيطالية.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن المنافسة في جولة ليتوانيا كانت قوية بسبب الأمواج وحالة الجو غير الطبيعية، والتي ساهمت في عدم تقديم بعض الفرق لأفضل مستوياتها وقال: لا يزال أمامنا فرصة كبيرة للدفاع عن اللقب في الجولة المقبلة وأيضاً مع تبقي ثلاث جولات كاملة من المنافسة، جولة إيطاليا ستكون مهمة وأيضاً الجولتان الخامسة والسادسة في البرتغال لاحقاً.

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