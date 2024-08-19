معرض أبوظبي للصيد والفروسية يستعيد «ركوب الخيل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات، عن عودة مسابقة ركوب الخيل لأصحاب الهمم في نسختها الرابعة، كجزء أساسي ضمن فعاليات المعرض لهذا العام.

وتستعرض مسابقة ركوب الخيل الشيّقة مهارات الفروسية المذهلة لدى المتسابقين عبر أنشطة مدهشة واختبارات تقليدية في الفروسية، تتطلب من الفرسان تجاوز مضمار العقبات على ظهور الخيل بنجاح للفوز بمجموعة من الجوائز التي سيتنافس عليها أصحاب الهمم ضمن المسابقة.

يحتضن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التقاليد الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، ويجمع بينها وبين الابتكارات والتطورات العصرية لرياضات الصيد، والصيد بالصقور «الصقارة»، والفروسية، ما يخلق فرصاً جديدة، ويشرك مواطني دولة الإمارات من كافة الأعمار والمهارات في هذه الفعاليات والأنشطة الأصيلة، ويسلط الضوء على ممارسات المغامرات الخارجية.

يُقام المعرض الرائد عالمياً، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين، خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي. وستقام مسابقة ركوب الخيل لأصحاب الهمم خلال اليوم الأخير من المعرض،8 سبتمبر المقبل.

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