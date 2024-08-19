«الفجيرة للفنون القتالية» ينتزع ذهبية في «جراند سلام» بالصين

المصدر: وشيي (الصين) - البيان

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حصل نادي الفجيرة للفنون القتالية على أول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى جراند سلام وشيي للشباب 2024، التي أقيمت في مدينة وشيي الصينية من 16 - 18 أغسطس الجاري وشهدت إقبالاً دولياً مميزاً في نسختها الأولى.

وتألق بطل نادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد خميس بأربعة نزالات حامية الوطيس جمعته مع خصومه من عمان وكوريا والفلبين على التوالي، وختامها كان مع نظيره الروسي، حيث توج بذهبية، ليدون اسمه كأول لاعب عربي يحصد ذهبية محققاً كأس لقب أفضل لاعب في البطولة.

وأعرب نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن فخره بهذا الإنجاز الإماراتي المميز، وهنأ اللاعبين والطاقم الفني والإداري على هذا الإنجاز وعلى تطبيق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت بداية الموسم وبدأت تظهر نتائجها.

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