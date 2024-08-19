«الرياضات الإلكترونية» يشارك في الدوري العربي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، غداً وبعد غدٍ.

ويضم المنتخب الإماراتي اللاعب سعيد اليماحي، الذي يشارك في لعبة كرة القدم الإلكترونية (efootball)، واللاعب سلطان راشد، الذي يشارك في لعبة القبضة الحديدية (takken8).

ويأتي الدوري العربي للرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 3 يوليو الماضي حتى 25 أغسطس الجاري، ويمنح الجماهير فرصة استثنائية تجمع بين الرياضة والترفيه والتعليم من خلال مجموعة من الألعاب الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، حرص الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان على دعم مشاركة منتخبنا الوطني في الدوري العربي بهدف خلق جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز