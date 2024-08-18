دراج فريق الإمارات يتوج بلقب المرحلة الأولى لطواف إسبانيا

المصدر: وام

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توج الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا اليوم وذلك على المسار الممتد من لشبونة إلى أويراس في فويلتا اسبانيا.

وتفوق الدراج الأمريكي على صاحب المركز الثاني ماتياس فاشيك دراج فريق "ليدل-تريك" بفارق ثانيتين فقط، وجاء ووت فان آرت دراج فريق "فيسما-ليس ايه بايك" ثالثا.

وبحسب بيان فرق الإمارات للدراجات فقد بلغت سرعة الإنطلاق لدراج الفريق 57.197 كم في الساعة.

و ستكون هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الدراج الأمريكي قميص القائد في أحد سباقات الطوافات الكبرى.

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