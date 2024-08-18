12 ميدالية لمنتخب الإمارات لبناء الأجسام ببطولة "غرب آسيا"

المصدر: وام

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أحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزك التي أقيمت على مدار يومين في سلطنة عمان، واختتمت اليوم بمشاركة 270 لاعبا من 13 دولة.

وحقق لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام 7 ميداليات جديدة في اليوم الختامي للبطولة، كما نال اللاعبون كأس بطل الأبطال، إضافة إلى بطاقتي احتراف.

وتفصيلا .. فاز اللاعب أحمد المعلا بذهبية "الكلاسيك" لفئة الماستر، وكريم محسن بذهبية تحت 90 كجم، بينما حصد اللاعب راشد الشميلي فضية" الماستر" لوزن فوق 80 كجم، وعبدالله المرزوقي فضية تحت 85 كجم، في حين نال اللاعب محمد إيهاب برونزية فئة الشباب تحت 75 كجم، ومحمد البلوشي برونزية تحت 65 كجم، وصابر الشحي برونزية تحت 90 كجم.

وحقق اللاعب أحمد المعلا المركز الرابع في "الكلاسيك" فوق 180 كجم، وثاني خميس المركز الخامس في "الماستر" تحت 80 كجم، كما فاز راشد الشميلي بالمركز الخامس أيضاً لوزن تحت 90 كجم.

ووصف زويد سالمين المدير الفني للمنتخب الوطني، النتائج بالناجحة والمميزة وسط أجواء المنافسات القوية، وقال إن جميع اللاعبين أظهروا مستويات فنية متطورة، وأثبتوا جدارتهم في العروض الفنية والجسمانية.

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