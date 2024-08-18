"أبوظبي للزوارق" ثالثاً في الترتيب العام بمونديال "الفورمولا2"

المصدر: وام

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أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة وقائد زورق “أبوظبي1” المركز الخامس في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والثالث في الترتيب العام بالمونديال.

واستضافت مدينة كلابيديا في ليتوانيا الجولة الثالثة من المونديال، مساء أمس السبت، وشهدت منافسة قوية بين 18 زورقاً، وانطلق القمزي من المركز السابع، وجاء منصور المنصوري قائد زورق “أبوظبي 36” عاشراً.

وفازت بلقب الجولة الثالثة السويدية ماتيلدا ويمبرج، وجاء ثانيا الفرنسي بيتر مورين، وثالثا الليتواني إدجراس ريابكو.

وقفز ريابكو إلى صدارة الترتيب العام برصيد 36 نقطة، وتراجع القمزي إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متساوياً مع ماتيلدا التي جاءت ثانية بحساب نقاطها في الجولتين الثانية والثالثة.

ويتطلع فريق أبوظبي للتعويض في الجولة القادمة مطلع سبتمبر المقبل في مدينة سان نازارو بإيطاليا.

وأكد ناصر الظاهري رئيس البعثة أن المنافسة كانت قوية بسبب الأمواج وحالة الجو غير الطبيعية، ما أدى إلى عدم إظهار بعض الفرق لأفضل مستوياتها.

وأضاف:" لاتزال أمامنا فرصة كبيرة للدفاع عن لقب النسخة الماضية مع تبقي 3 جولات كاملة من المنافسة، والجولة المقبلة في إيطاليا ستكون مهمة، وأيضاً، في الجولتين الخامسة والسادسة في البرتغال لاحقاً".

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