«الأبيض» يواصل الانتصارات في «غرب آسيا لشباب الطائرة»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تابع الأبيض الإماراتي الشاب حضوره القوي بصالة نادي العين، وحقق فوزاً مثيراً على نظيره منتخب لبنان، 3 - 2 مساء أمس، في ثاني أيام بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لمنتخبات الشباب مواليد 2005، المقامة بصالة نادي العين، وتستمر حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وشهدت المواجهة ندية قوية من المنتخب اللبناني الذي فاز بالشوط الثاني لتمتد المباراة لشوط رابع انتهى بالتعادل، لتستمر الإثارة في الشوط الخامس، وخلاله نجح شباب الأبيض الإماراتي في حسم الأمور لصالحهم بعد أن قدموا مردوداً بطولياً وبتركيز عالٍ ليكسبوا اللقاء بالأشواط 25 - 22، و16 - 25، و25 - 18، و23 - 25، و15 - 6.

وضمن مباريات اليوم الثاني للبطولة فاز المنتخب الكويتي على نظيره القطري بنتيجة 3 - 1 ، بينما فاز المنتخب السعودي على الأردني 3 - 0. وتشهد البطولة اليوم ثلاث مباريات تبدأ في الواحدة بعد الظهر بلقاء سوريا والبحرين ضمن المجموعة الأولى، تعقبها مواجهة فلسطين ولبنان بالمجموعة الثانية، بينما يلتقي في المباراة الثالثة وضمن المجموعة الثانية أيضاً منتخبا الإمارات والسعودية.

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