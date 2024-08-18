داركو فيتش: عودة «الصقور» إلى المحترفين نهاية الموسم غير مؤكدة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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قال الصربي داركو فيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور»، إنه لن يؤكد لجماهير النادي عودة الفريق مجدداً إلى المحترفين بنهاية الموسم الحالي، لكنه يعد بأن يبذل كل جهده في الفترة المقبلة حتى يكون جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للبطولة، والمنافسة بقوة في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف: «هدفنا دون شك العودة إلى المحترفين، وهذا ما ينتظره جمهور النادي، ولكن في الوقت الحالي العودة ليست مؤكدة، ما أعد به حالياً الاجتهاد مع الفريق، وأن أبذل كل جهدي حتى نصل إلى جاهزية بنسبة 100% للدوري، وأن نكون أحد المنافسين الأقوياء على نيل بطاقة التأهل».

وأشار المدرب الصربي إلى أن صفوف «الصقور» شهدت تغييراً كبيراً، ما يجعل الجهاز الفني في حاجة إلى الوقت حتى يتمكن من بناء فريق جديد، وأضاف: «نحتاج لعمل كبير وشاق، خطوة خطوة يمكننا أن نصل إلى هدفنا، لدي ثقة كبيرة باللاعبين، وأقدر الجهد الذي يبذلونه في التدريبات، وأنا راضٍ بقدر كبير على ما يقومون به من عمل».

ويقود داركو حالياً تحضيرات الفريق في معسكر تركيا، الذي غادرت إليه بعثة النادي يوم الجمعة الماضي، ويستمر لمدة أسبوعين، مقدماً الشكر لإدارة النادي على تهيئة الأجواء، وتوفيرها للمعسكر الخارجي.

وشدد مدرب الصقور على أهمية الدعم الجماهيري، ذاكراً أن الجمهور يعتبر اللاعب رقم 12 في صفوف فريقه، وأن الدعم الذي يقدمه في المباريات يكون له تأثيره الكبير على مستوى ومردود اللاعبين، مبيناً أنه يحتاج إلى وجود عدد كبير من المشجعين خلف اللاعبين حتى تتحقق الأهداف المرسومة.

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