إنجاز دولي جديد لـ«بناء الأجسام» الإماراتي

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حقق لاعبو المنتخب الوطني الإماراتي لبناء الأجسام إنجازاً دولياً مميزاً، خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، التي تستضيفها سلطنة عمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وشهد المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والإسباني روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

ونجح لاعبو الإمارات في اليوم الأول من منافسات الفيزيك في نيل كأس بطل الأبطال، وبطاقتي احتراف، وخمس ميداليات ملونة، في إنجاز دولي رفيع، وتصدر المتوجين لاعبُ المنتخب الوطني ماهر خليل البدواوي بنيله ذهبية الفيزيك فوق 179 سنتمتراً، وكأس بطل الأبطال، وبطاقة احتراف، ليصبح النجم الأول في المنافسات، وأحرز اللاعب علي الجسمي ذهبية الفيزيك في فئة 173 سنتمتراً، ونال اللاعب سالم السليماني ذهبية الفيزيك تحت 179 سنتمتراً وكارت احتراف، وفاز اللاعب عبدالله الختال بالميدالية الفضية في الفيزيك للماستر، وحصل اللاعب عبدالله البستكي على الميدالية البرونزية للشباب بالفيزيك.

وأحرز اللاعب عصام الغص المركز الرابع في ماستر فيزيك، وحصل اللاعب راشد المهيري على المركز السادس في ماسكولار فيزيك، ونال اللاعب عبدالله حسن جمعة على المركز السادس في فئة فيزيك تحت 176 سنتمتراً.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للاعبين الفائزين، مثمناً المستويات الفنية والجسمانية المميزة، التي قدمها أبناء الإمارات وسط مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين، مؤكداً أنها تعكس المكانة التصاعدية المميزة لبناء الأجسام الإماراتية. وأشاد بجهود المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والتي أسفرت عن تقديم اللاعبين مستويات مبهرة، داعياً اللاعبين الحفاظ على جاهزيتهم تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة.

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