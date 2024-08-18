«زلزال» بطل سباق «عهد الاتحاد» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أحرز المحمل «زلزال»، لمالكه مروان عبدالله المرزوقي ونوخذته عبدالله مروان عبدالله، لقب الجولة الثانية لسباق «عهد الاتحاد» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً. ونظم السباق نادي العديد للرياضات البحرية أول من أمس، بمنطقة الصدر في أبوظبي بمشاركة 67 قارباً وأكثر من 200 متسابق.

وجاء في المركز الثاني المحمل «زلزال 1» لمالكه أحمد عبدالله المرزوقي ونوخذته مايد أحمد عبدالله المرزوقي، وثالثاً المحمل «مودع» لمالكه ونوخذته عمر عبدالله الحمادي.

وشهد السباق لأول مرة في تاريخ سباقات القوارب الشراعية إعلان نظام التسعيرة، انسجاماً مع سعي إدارة النادي لرفع مستويات المنافسة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة القوارب الشراعية، وترسيخ الوعي بالتراث الإماراتي.

وسجل نظام التسعيرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية، وانتهى بشراء شركة الفتان للخدمات البحرية للقارب «زلزال» بمبلغ 120 ألف درهم، وحصلت شركة رويال فالكون القابضة على القارب «زلزال1» بمبلغ 75 ألف درهم.

وأكد محمد راشد مصبح الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي العديد للرياضات البحرية، أن نجاح الجولة الثانية من سباق «عهد الاتحاد» يتوج الرعاية والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بما يتماشى مع أهداف النادي.

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