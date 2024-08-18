«أبوظبي للشطرنج» يتوج الفائزين في مسابقة «العائلات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج نتائج منافسات «الشطرنج العائلي»، ضمن المهرجان الدولي للشطرنج في نسخته الـ30. وأقيمت المنافسة لمدة يوم واحد، على النظام السويسري من 7 جولات، ويتشكل كل فريق من لاعبين يمثلون الأبناء وذويهم «الأب أو الأم أو الأخ». وأحرزت اللقب والميدالية الذهبية عائلة شارما من الجنسية الهندية برصيد 11 نقطة من 4 مباريات «فوز و3 تعادلات».

وجاءت عائلة يعقوبييف من أوزبكستان في المركز الثاني، وحصلت على الميدالية الفضية، بعد أن حصلت على 10 نقاط من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة.

وذهب المركز الثالث والبرونزية إلى فريق عائلة الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسر، وحصل على 10 نقاط من 3 انتصارات و4 تعادلات دون خسارة.

وتتضمن بطولات المهرجان منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 سنوات إلى 16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وشطرنج العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس لكلا الجنسين، من 9 سنوات إلى 17 سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز