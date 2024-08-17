منتخب الإمارات يحقق فوزه الثاني في "غرب آسيا" للطائرة

المصدر: وام

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فاز منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على نظيره اللبناني 3- 2 بالأشواط 25- 22، و16 -25، و25- 18، 23 -25، و15 – 6 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب مواليد 2005، المقامة حالياً، على صالة نادي العين، وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري بمشاركة 9 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.

ويعد الفوز الثاني على التوالي لمنتخبنا بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على نظيره الفلسطيني 3 – صفر.

وشهدت مباريات البطولة، في جولتها الثانية أيضاً فوز المنتخب الكويتي على نظيره القطري 3- 1، بالأشواط 25 – 18، و24 – 26، و25- 15، و25 – 10 وفوز المنتخب السعودي على نظيره الأردني 3 – صفر، بالأشواط 25 – 20، و25 – 16، و25 – 23.

وتتوصل المنافسات غداً بإقامة 3 مباريات بين منتخبي الإمارات والسعودية، ويواجه المنتخب البحريني نظيره السوري، ويلتقي المنتخب اللبناني مع نظيره الفلسطيني.

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