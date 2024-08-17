بانيايا يفوز بسباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية

المصدر: وكالات

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فاز فرانشيسكو بانيايا الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية مرتين بسباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى اليوم السبت ليتساوى في النقاط مع خورخي مارتن في صدارة الترتيب العام، بينما تعرض مارك ماركيز الفائز باللقب ست مرات لحادث.

وبفوزه بسباق السرعة، ارتفع رصيد متسابق دوكاتي إلى 250 نقطة متساويا مع مارتن متسابق بارماك ريسنج في المركز الأول قبل سباق الأحد.

وكانت انطلاقة مارتن من المركز الأول بطيئة بينما قدم بانيايا أداء شرسا منذ البداية.

وتلقى مارتن عقوبة بعد مخالفة ارتكبها في المنعطف الثاني وأنهى سباق السرعة في المركز الثاني مستفيدا من حادث تعرض له ماركيز قبل أربع لفات على خط النهاية.

ولم تكن هناك وسيلة لإيقاف بانيايا بعدما نفذ مارتن العقوبة ليتقدم المتسابق الإيطالي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال بانيايا "إنه أمر لا يصدق، لكن الأروع هو أسرع لفة سجلناها في خضم المعركة، 28.7 ثانية، هذا أقل بعُشرين من الثانية من زمن مراكز أول المنطلقين العام الماضي.

"أنا سعيد جدا. كانت المعركة محتدمة... سار كل شيء بصورة مثالية، أنا سعيد جدا فلنستمر على هذا المنوال".

وحل اليكس إسبارجارو في المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج في سباق سرعة للمرة الثانية.

وأعلن إسبارجارو (35 عاما) في مايو الماضي عزمه الاعتزال بنهاية الموسم.

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