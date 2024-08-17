وسط متابعة الملايين من عشاقها ..أبوظبي مركزاً عالمياً لبطولات الفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

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ترسخ العاصمة أبوظبي، يوماً بعد يوم، مكانتها مركزا عالميا لاستضافة أكبر وأهم بطولات رياضات الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها على مدار العام وسط متابعة الملايين من عشاق تلك الرياضات المتمثلة في الجوجيتسو، والجودو، ويو إف سي، والمواي تاي.

وتنطلق في أبوظبي بوقت لاحق اليوم “السبت” النسخة الأولى من البطولة العربية للمواي تاي “ليلة القتال” التي ينظمها الاتحاد العربي، بمشاركة 28 مقاتلاً يمثلون 14 دولة والتي سبقها الأسبوع الماضي إقامة بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، بمشاركة تجاوزت 551 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

وينظم اتحاد الإمارات للملاكمة في 28 أغسطس الجاري، “البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين”، في مركز أدنيك بمدينة العين، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وفي نوفمبر المقبل ستكون أبوظبي على موعد مع إقامة الحدث الأبرز في الجوجيتسو على مستوى العالم "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"، بمشاركة نخبة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نسختها الـ16، فيما استضافت أبوظبي البطولة الآسيوية للجوجيتسو في مايو الماضي، بمشاركة تجاوزت 1500 لاعب ولاعبة مثلوا 30 دولة.

وكان الحدث الأبرز لاتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الموسم الحالي، الإعلان عن بطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تشهد تنظيم 5 جولات في الموسم.

وخلال الأسبوع الماضي، استضافت أبوظبي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة تجاوزت 800 لاعب ولاعبة مثلوا 45 دولة.

وشهدت العاصمة أبوظبي، انطلاقة أكبر وأهم بطولات الجوجيتسو "أبوظبي اكستريم" التي جمعت منافساتها بين القوة المميزة للاعبي الفنون القتالية المختلطة، والجوانب الاستراتيجية والفنية للاعبي الجوجيتسو، وبعد نجاحها محلياً تقرر إطلاق البطولة على المستوى العالمي من خلال إقامتها في عدة مدن عالمية.

وبرزت أيضاً بطولات “محاربي الإمارات”، خلال الفترة الماضية، والتي تواصل مسيرتها في أبوظبي خلال الشهر المقبل بإقامة النسخ 53، و54، و55 على مدار 3 أيام بداية من 26 سبتمبر المقبل، بعد أن شهدت البرازيل انطلاقتها الأولى خارجياً في فبراير الماضي.

وتنظم أبوظبي للمرة الثانية خلال العام الجاري بطولة" يو إف سي" العالمية، إذ تقام في الاتحاد أرينا 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم.. وكانت قد أقيمت للمرة الأولى في الثالث من أغسطس الحالي.

وبعد النجاح اللافت في تنظيم اتحاد الإمارات للجودو “بطولة العالم للجودو” في مايو الماضي، والتي أقيمت في نسختها الـ37، ينظم الاتحاد "بطولة أبوظبي جراند سلام" في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للعام الجاري.

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