"زلزال" بطلاً لسباق "عهد الاتحاد" للمحامل الشراعية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز المحمل "زلزال" لمالكه مروان عبد الله المرزوقي ونوخذته عبد الله مروان عبد الله، لقب الجولة الثانية لسباق "عهد الاتحاد" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً. ونظم السباق نادي العديد للرياضات البحرية أمس، بمنطقة الصدر في أبوظبي بمشاركة 67 قارباً وأكثر من 200 متسابق.

وجاء في المركز الثاني المحمل "زلزال 1" لمالكه أحمد عبد الله المرزوقي ونوخذته مايد أحمد عبد الله المرزوقي، وثالثاً المحمل "مودع" لمالكه ونوخذته عمر عبد الله الحمادي.

وشهد السباق لأول مرة في تاريخ سباقات القوارب الشراعية إعلان نظام التسعيرة، انسجاماً مع سعي إدارة النادي لرفع مستويات المنافسة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة القوارب الشراعية، وترسيخ الوعي بالتراث الإماراتي.

وسجل نظام التسعيرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية، وانتهى بشراء شركة الفتان للخدمات البحرية للقارب "زلزال" بمبلغ 120 ألف درهم، وحصلت شركة رويال فالكون القابضة على القارب "زلزال1" بمبلغ 75 ألف درهم، ونادي العديد للرياضات البحرية على القارب "مودع" بمبلغ 55 ألف درهم.

وأكد سعادة محمد راشد مصبح الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي العديد للرياضات البحرية، أن نجاح الجولة الثانية من سباق "عهد الاتحاد" يتوج الرعاية والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بما يتماشى مع أهداف النادي وتطلعاته لدعم الأنشطة والرياضات التراثية لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الشعبي.

وقال راشد محمد راشد الرميثي المدير العام للنادي:"إن "نظام التسعيرة"، خطوةٍ غير مسبوقة في رياضة القوارب الشراعية التراثية، ويسهم بتعزيز مستويات المنافسة بين المتسابقين لتقديم أفضل ما لديهم، ويفتح أبواب الرعاية أمام العديد من الشركات والجهات، حرصاً من النادي على الارتقاء بهذه الرياضة التراثية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز