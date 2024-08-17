منتخب بناء الأجسام يحرز كأس الأبطال و5 ميداليات في بطولة "غرب آسيا" بسلطنة عمان

المصدر: وام

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أحرز منتخبنا الوطني لبناء الاجسام كأس بطل الأبطال و5 ميداليات ملونة إلى جانب بطاقتي احتراف أمس في افتتاح منافسات "الفيزيك" ضمن بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك التي تستضيفها سلطنة عمان بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

فقد حقق اللاعب ماهر خليل البدواوي ذهبية الفيزيك فوق 179سم، وكأس بطل الأبطال وبطاقة احتراف، وزميله علي الجسمي ذهبية الفيزيك فئة 173 سم.. وسالم السليماني ذهبية الفيزيك تحت 179 سم وبطاقة احتراف فيما فاز اللاعب عبدالله الختال بالميدالية الفضية في الفيزيك لفئة الماستر، وعبدالله البستكي ببرونزية فئة الشباب في الفيزيك.

وأحرز اللاعب عصام الغص المركز الرابع في "ماستر فيزيك"، وراشد المهيري المركز السادس في "ماسكولار فيزيك"، وعبدالله حسن جمعة المركز السادس في فئة فيزيك تحت 176 سم.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن أبطال الإمارات أظهروا مستويات فنية كبيرة في المنافسات بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة.

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