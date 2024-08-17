ميريز: طموحي إحراز أكثر من 20 هدفاً مع الجزيرة في الموسم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعلن الأرجنتيني رامون ميريز مهاجم الجزيرة المنضم حديثاً للكشوفات أن طموحه إحراز أكثر من 20 هدفاً بشعار «فخر أبوظبي» في الموسم الحالي، ذاكراً أنه نجح في تسجيل 19 هدفاً خلال الموسم الأخير مع ناديه السابق أوسييك وتوج معه بلقب هداف الدوري الكرواتي، مبيناً أنه لا بد أن يتجاوز رقمه السابق والذي كان الأعلى له في مسيرته الكروية، حتى يؤكد، وحسب قوله، تطوره ومقدرته على كسر أرقامه القياسية.

وأكد ميريز الملقب بـ «تورو»، أن واجبه في الملعب هز شباك المنافسين، وأنه عاشق لهذه المهمة، مبيناً أنه يفضل أهداف الضربات الرأسية التي يتميز بها ويصل بها إلى الشباك في الكثير من المباريات، وأضاف: قمة المتعة لي أحراز الأهداف في الزمن الضائع بعد الدقيقة 90 عندما تكون حاسمة ومؤثرة، وأفضلها على إحراز «الهاتريك»، بشكل عام أرغب دائماً أن أنجح في تحقيق مهمتي بالملعب والمساعدة في تحقيق الانتصارات.

ووعد تورو ببذل أقصى جهده حتى يحقق النجاح في مشواره الجديد والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق النتائج المرضية التي تلبي الطموحات، ذاكراً أنه سيقاتل في أرضية الملعب من أجل تقديم كل ما يملك وحتى يكون على قدر الثقة التي حظي بها، مع رغبته الشخصية في تحقيق النجاح دائماً مع كل الفرق التي يدافع عن شعارها.

وأكد المهاجم الأرجنتيني أهمية الدعم المعنوي من قبل محبي النادي في المباريات المقبلة، مثمناً الدور الإيجابي الذي يقوم به الجمهور في رفع معنويات اللاعبين وحضهم على بذل أقصى درجات الجهد في المستطيل الأخضر، وقال مخاطباً جماهير الجزيرة: كونوا معنا دائماً في المباريات لأننا نحتاج إلى تشجيعكم ودعمكم، ونؤكد لكم أن موسم الجزيرة سيكون مختلفاً وناجحاً لكن لا بد من التكاتف والمساندة الجماهيرية.

وأبدى ميريز إعجابه بالعاصمة أبوظبي ووصفها بالمدينة الرائعة الجميلة، كما أثنى على استاد وملعب نادي الجزيرة، الذي أدى عليه أول تدريب له مع الفريق مساء أول من أمس بعد إعلان التعاقد معه بساعات عدة، وقال: الاستاد جميل جداً، والأجواء داخل الفريق أيضاً رائعة، نأمل أن نترجم كل هذه الجهود إلى نتائج إيجابية ونجاحات تليق بالنادي في الموسم الحالي.

أكد المهاجم الأرجنتيني للجهاز الفني في أول لقاء، جاهزيته البدنية للمشاركة مع الفريق، وأشار إلى أنه خضع لإعداد مع ناديه السابق وشارك في عدد من المباريات أخيراً، ذاكراً أنه من الناحية البدنية جاهز ويحتاج للانسجام مع زملائه والتعرف على طريقة وخطط اللعب الجديدة.

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