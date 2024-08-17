عبدالله الدرمكي: نتطلع إلى تنظيم مثالي لغرب آسيا للكرة الطائرة

المصدر: العين - البيان

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ثمّن عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، دعم القيادة الرشيدة للاتحاد، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة الإمارات الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، وأعرب عن سعادتهم باستقبال الأشقاء من وفود منتخبات اتحاد غرب آسيا لكرة الطائرة في «دار الزين»، واحتضان الحدث لمنتخبات الشباب الذين يمثلون نواة حقيقية لمستقبل اللعبة على مستوى المنطقة.

وأشار رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة إلى أن استضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب تنسجم وجهود الاتحاد المستمرة للتغيير والنظر إلى المستقبل بمرئيات تفتح له طريق النجاح والاستمرار في العمل المتميز، ليكون واحداً من الاتحادات الأكثر تميزاً فنياً وإدارياً. وقال: نعمل جاهدين على تحقيق رؤيتنا بالتنظيم المثالي للحدث.

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