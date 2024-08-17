فريق أبوظبي يسعى للاحتفاظ بصدارة مونديال الفورمولا 2

المصدر: كلابيديا (ليتوانيا) - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 المقامة بمدينة كلابيديا في ليتوانيا، الذي يشارك من خلاله 18 زورقاً، يتقدمها فريق أبوظبي حامل لقب البطولة بمشاركة نجومه راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 1 ومنصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36، وأيضاً بالحضور القوي لنخبة من أفضل المتسابقين في المنافسة.

ويدخل راشد القمزي بصدارة مستحقة، حيث يتصدر الترتيب العام حالياً بـ 25 نقطة، ويلاحقه أقرب منافسيه الليتواني إدرجاس ريابكو صاحب الأرض والجمهور برصيد 24 في المركز الثاني في الترتيب العام، ويحاول القمزي الابتعاد أكثر بالصدارة مع نهاية السباق الرئيسي والتقدم في جدول الترتيب العام.

ويعد راشد القمزي حالياً صاحب الأرقام الأفضل بين كل المشاركين، حيث يمتلك 4 ألقاب في مشاركاته ضمن المنافسة كان آخرها الموسم الماضي، في حين يطمح منصور المنصوري أيضاً للتقدم بشكل أكبر في الترتيب العام، حيث يحل في المركز الرابع حالياً برصيد 15 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية من البطولة والتي أقيمت في النرويج حصد الفريق للمركزين الأول والثاني في السباق كي يعوض البداية غير الجيدة والتي رافقته في الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في مدينة برنديسي في إيطاليا.

وكشف راشد القمزي نجم الفريق عن الاستعداد الكبير لخوض التحدي في هذه الجولة ومتابعة تقديم عروضه القوية على زورق أبوظبي 1، وقال: مستعد لكي أقدم أفضل ما لدي في المنافسة ومحاولة الوصول للمراكز الأولى، أتسلح بالمعنويات الكبيرة بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية والعودة مرة أخرى لصدارة الترتيب العام، وأضاف القمزي: سبق وأن شاركت في ليتوانيا أكثر من مرة وحققت مراكز متقدمة كان أبرزها الحصول على المركز الأول للمرة الأولى في جولة كوناس في موسم 2017 ومتفائل بذلك في هذه الجولة.

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