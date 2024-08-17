منتخب الإمارات لناشئي اليد في المجموعة الآسيوية الثالثة

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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وضعت قرعة البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد للناشئين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم التي ستقام في سلوفينيا عام 2025 المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة. وخصص الاتحاد الدولي لكرة اليد 5 بطاقات تأهيلية إلى بطولة العالم المقررة صيف العام المقبل في سلوفينيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي لكرة اليد للناشئين في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية وقطر، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات كوريا والبحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن واليابان والهند، والمجموعة الرابعة منتخبات إيران والكويت والصين، و(الصين تايبيه).

وتقام كل مباريات البطولة في الصالة الرياضية بمدينة الحسين الرياضية في عمان وتشهد مشاركة 13 منتخباً، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتم خلاله توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم النهائي.

ويواصل منتخبنا تدريباته على مدار الأسبوع في محطة إعداده الثالثة والأخيرة لهذا المحفل الآسيوي عقب عودته من معسكره الخارجي في البحرين، والذي شهد التركيز على الجانبين البدني والمهاري الفردي والجماعي، إضافة لإقامة مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب البحريني تحت إشراف وقيادة الجهازين الفني والإداري للمنتخب والمكون من المدرب خالد أحمد البلوشي ومساعديه إبراهيم الأميري وطارق إبراهيم والإداري فيصل داوود وتتضمن قائمة المنتخب 19 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين.

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