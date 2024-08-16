منتخب الإمارات يهزم نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للطائرة

المصدر: وام

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فاز منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على نظيره الفلسطيني 3 – صفر بالأشواط 25-17، و25- 15، و25- 13 في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب مواليد 2005.

وشهدت مباريات الافتتاح مساء اليوم على صالة نادي العين فوز منتخب البحرين على نظيره القطري 3-0 بالأشواط 25-12، و25- 14، و25-18، والمنتخب اللبناني على نظيره الأردني بنفس النتيجة (3-0) بالأشواط 25-10، و25-18، 25- 23.

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة 3 مباريات غداً بين منتخبي الإمارات ولبنان، ويواجه المنتخب الكويتي نظيره القطري، ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني.

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