البريطانية جورجي تتعرض لكسر في الرقبة خلال سباق فرنسا للدراجات

المصدر: وكالات

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قال فريق دي.إس.إم-فيرمينيش بوست اليوم الجمعة إن متسابقته البريطانية فايفر جورجي تعرضت لكسر في الرقبة وكسر في اليد إثر تصادم خلال المرحلة الخامسة من سباق فرنسا للدراجات للسيدات.

وتورطت المتسابقة البالغة من العمر 23 عاما في حادث تصادم على سرعة عالية قبل نحو ستة كيلومترات من خط النهاية أمس الخميس واضطرت للانسحاب.

وقال ألبرت تيمر مدرب الفريق الهولندي "نشعر بحزن شديد لخسارة جهود فايفر بسبب الحادث المروع الذي وقع أمس.

"أهميتها لا تقتصر فقط على السباق بصفتها قائدة الفريق على الطريق، بل أنها تضيف الكثير إلى المجموعة خارج المنافسة، لذا فهذه خسارة كبيرة بالنسبة لنا كفريق".

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