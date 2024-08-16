دبي تستضيف دورات أكاديمية IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي خلال المرحلة المقبلة عودة تنظيم دورات أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة واستجابة لرغبة العديد من عناصر اللعبة والمهتمين من المدربين والمدربات ببرامج اللياقة البدنية وبناء الأجسام، خصوصاً مع تنظيمها للمرة الأولى في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وثمن العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، حجم الثقة التي تحظى بها الأكاديمية من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، مدللاً على ذلك بحجم الإقبال الكبير الذي تشهده دورات الأكاديمية.

وأوضح العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، أن الدورات ستشمل التعريف بالتمارين التقلیدیة لزیادة القوة باستخدام الأجهزة مع تصميم برامج تدريب القلب والأوعية الدموية، وكذلك تصميم برامج تدريب القوة والقدرة، إضافة إلى دورة التغذية وأهميتها في اللياقة البدنية من خلال العناصر الغذائية الرئيسية ودورها في دعم الأداء الرياضي والتعافي، مع وجود تعليمات أساسية عن التغذية السليمة للرياضيين بصفة عامة وللاعبي اللياقة البدنية وبناء الأجسام بصفة خاصة.

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