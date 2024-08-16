بدء التسجيل في بطولة «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت أمس إجراءات التسجيل للمشاركة في بطولة «أبوظبي غراند سلام» للجودو، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بصالة (أرينا مبادلة) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية في (كتيب) الاتحاد الدولي الخاص بالبطولة في موقع الاتحاد الدولي الإلكتروني.

والذي صدر أمس، بكافة الأشقاء والأصدقاء من الدول الأعضاء للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام السنوية التي تحتضنها عاصمة الأمن والأمان مواصلة للنجاحات التنظيمية التي ظل يحققها الاتحاد في مثل هذه البطولات الرياضية الكبيرة الإقليمية والدولية في عاصمة الجودو العالمية.

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