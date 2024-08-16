4 فرق في النسخة الأولى من «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة»

المصدر: أبوظبي - «وام»

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إطلاق النسخة الأولى من كأس الأكاديمية لكرة السلة بمشاركة 4 فرق خليجية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري في مقر الأكاديمية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد، أمس، في مقر الأكاديمية، بحضور طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحمدان الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، وفاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

ويقام الحدث بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، وسينافس على الكأس من الإمارات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فيما يمثل دولة الكويت فريق «القرين»، ويمثل سلطنة عمان فريق نادي «صلالة»، ومن قطر فريق نادي «الغرافة».وقال طلال الهاشمي، إن الكأس تعد إضافة مميزة لفريق الأكاديمية استعداداً للموسم الجديد، بعد الفوز ببطولة الدوري العام في الموسم الماضي، إذ ستتيح للفريق الفرصة للاحتكاك وتبادل الخبرة مع فرق خليجية.

وأكدت فاطمة العامري أن إعلان الأكاديمية عن إطلاق الكأس، بمشاركة اللاعبات المواطنات فقط، يأتي من أجل دعم الأكاديمية للاعبات الإماراتيات لاكتساب المزيد من الخبرة، والتعرف على مواهب فنية جديدة، سيكون لها الدور في دعمهن خلال الفترة المقبلة، فيما ستكون البطولة هي الأولى في المبنى الجديد للأكاديمية، والذي تم تدشينه مؤخراً.وقال حمدان الزعابي، إن اتحاد الإمارات لكرة السلة عمل على توفير كافة مقاومات النجاح للحدث، من خلال الأطقم التحكيمية، والكوادر التي تسهم في خروجه بالصورة المطلوبة.

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