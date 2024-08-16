3 مواجهات في انطلاقة «غرب آسيا للكرة الطائرة»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تنطلق، اليوم، بصالة نادي العين بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب مواليد (2005) للكرة الطائرة، بمشاركة 9 منتخبات وهي: بجانب منتخبنا الوطني، البحرين، والسعودية، وقطر والكويت ولبنان وسوريا، والأردن وفلسطين، وتستمر البطولة حتى 25 أغسطس الجاري.

ووصلت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، وأجرت تدريباتها في الملاعب المحددة للتدريبات بجامعة الإمارات.وتستهل البطولة بثلاث مباريات، حيث تشهد المباراة الأولى لقاء منتخبنا الوطني ونظيره الفلسطيني في الساعة الثانية بعد الظهر، يعقبه لقاء منتخبي الأردن ولبنان، ومنتخبي قطر والبحرين.

وكشف عوض المنصوري، مدير البطولة، عن وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، لافتاً إلى أنه تم اكتمال الترتيبات اللازمة لاحتضان الحدث وإنجاحها، بما يتناسب ومكانة دولة الإمارات، التي أكدت قدرتها في استضافة وتنظيم الأحداث والمناسبات المختلفة، بما في ذلك الرياضية، وفق أرقى المعايير الدولية. وأوضح أنه تم تخصيص 3 فنادق لإقامة المنتخبات وحكام البطولة، كما تم تعيين لجان لاستقبال الوفود المشاركة في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، وقال إن البطولة تسهم في تعزيز وتطوير قدرات الكوادر الإماراتية بمشاركتهم في إدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات.

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