19 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في آسيوية الملاكمة للناشئين والواعدين

المصدر: العين - «البيان»

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أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، اختيار 19 لاعباً ولاعبة لقائمة المنتخب الوطني للناشئين والواعدين للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات في قاعة مركز أدنيك بمدينة العين، وتقام البطولة من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

ويشارك المنتخب في بطولتي الناشئين وتشهد 13 وزناً من 46 إلى 80 كغم، والواعدين وتضم 15 وزناً وتبدأ من 35 إلى 70 كغم.وضمت القائمة التي تم اختيارها من قبل محمد الشبلي المدير الفني لاتحاد الملاكمة، بطي مصبح، ومطر الزعابي، وهزاع عامر، وزايد الشبلي، ونهيان الظاهري، وأحمد هاشل، ومنصور العبدلي، وسلطان وليد، وحسين عيسى، ونهيان الغافري، ودياب ناجي، وعبدالله ناجي، ونهيان الشبلي، وعمار الطايل، وعبيد الظاهري، وعلي مسهل، ويوسف علي، وسلامة عبدالله خيري، ودانة محمود.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب حسان محمدوف، وعادل العشري، وأحمد عبدالرحيم، وخميس النعيمي، وقاسم البارود. وأكد محمد الشبلي، أن المنتخب بدأ أمس معسكر إعداد في فندق دانات العين يستمر 10 أيام، وهو ما يمثل أفضل استعداد للمشاركة في البطولة، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة لتطوير قدرات لاعبي المنتخب خصوصاً أنها ستشهد مشاركة 470 لاعباً ولاعبة.

وأشار إلى أن العناصر التي وقع عليها الاختيار على قدر كبير من الكفاءة، والمهارات العالية، وتم اختيارها بعد مرحلة التقييم من خلال بطولة الإمارات التي أقيمت في أبوظبي الأسبوع الماضي، مشيداً في الوقت نفسه بإمكانات اللاعبة سلامة عبدالله خيري.

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