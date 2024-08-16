عبدالله الشرقي: «بناء الأجسام» في الإمارات تواصل التطور

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حرص الاتحاد على مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في أقوى البطولات الدولية، وذلك لضمان تعزيز التطور والاستدامة الرياضية، التي يطبقها الاتحاد لضمان بقاء لاعبي الإمارات في المراكز الأولى على كل المستويات العالمية والقارية والبطولات الدولية، التي تقام في الدولة.

ويأتي ذلك تزامناً مع مشاركة أبطال الإمارات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تقام في سلطنة عمان وسط مشاركة دولية مميزة من الأبطال المميزين، وتشارك الإمارات بـ 14 لاعباً.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي يبذلها الاتحاد العماني لبناء الأجسام والنقلة النوعية، التي حققها، وأثمرت مكاسب مميزة لبناء الأجسام في غرب آسيا، كما أكد أن بناء الأجسام الإماراتية تواصل تألقها وتميزها في جميع البطولات، التي تخوضها بعد أن شهدت تطوراً واضحاً في جميع الجوانب المؤدية للإبداع الرياضي.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وموظفيه يحرصون على إدامة زخم المكاسب المتحققة لأجل تحقيق نمو أفضل في السنوات المقبلة، من خلال ابتكار أفكار جديدة لتنفيذ رؤية الاتحاد بتطوير الرياضات، التي تمارس تحت مظلته ونشر ثقافة ممارستها بأساليب فنية حديثة.

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