"الإمارات للدراجات" على أعتاب إنجاز تاريخي في طواف إسبانيا

المصدر: وام

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أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية، اليوم، مشاركته في منافسات طواف "فويلتا اسبانيا"، الذي ينطلق 17 أغسطس الجاري بنسخته الـ79.

ويتطلع الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي في حال فوزه باللقب إذ سيصبح ثاني فريق في تاريخ اللعبة يحقق الفوز في 3 طوافات عالمية في نفس الموسم، وهي طواف جيرو دي إيطاليا، وطواف فرنسا، بالإضافة إلى إسبانيا.

وسيقود كل من آدم بيتس وجووا الميدا، تشكيلة الفريق وذلك بعد تألقهما في طواف فرنسا.

ويقام الطواف وسط تحديات صعبة للدراجين على المسارات الجبلية، إذ سينطلق من لشبونة في البرتغال، ويتواصل لمدة 3 أسابيع على مدار 21 مرحلة لمسافة 3265 كم.

ويسعى جواو الميدا دراج الفريق لتعزيز مركزه ضمن الـ10 الأوائل بعد الأداء المميز في 2023، فيما يعود آدم بيتس إلى اسبانيا لأول منذ عام 2021، إذ أحرز المركز الرابع في الطواف.

وقال آدم بيتس، في تصريح له، أنه سيخوض تحديا صعبا مع زملائه على المسارات الجبلية، إذ سيكون التحدي كبيرا للغاية من أجل تحقيق الإنجازات والوقوف على منصات التتويج.

وأضاف: طموحنا كبير بصناعة التاريخ عبر طواف إسبانيا، والوصول إلى التتويج بالطواف الثالث هذا الموسم.

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