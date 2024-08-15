أحمد إبراهيم مراقباً لثالث جولات مونديال الفئة الأولى للزوارق السريعة

المصدر: الفجيرة - البيان

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عاد أحمد إبراهيم البلوشي، مدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية من الولايات الأمريكية المتحدة، بعد مهمة رسمية بتكليف من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام»، للإشراف ومراقبة فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- والتي أقيمت في مدينة شيبويجان بولاية ويسكونسن تحت مظلة الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة الفرق من أمريكا وأستراليا وإيطاليا.

ويأتي تكليف أحمد إبراهيم البلوشي كعضو فاعل في المنظومة الدولية، إذ يشغل العديد من المناصب، من بينها عضوية المكتب التنفيذي (ايسكو)، وعضوية لجنتي الزوارق السريعة -كومنوف- وفورمولا المستقبل، فضلاً عن ترؤسه لجنة تطوير الشباب الدولية، حيث تعد هذه المهمة هي الثانية بعد حضوره منافسات الجولة الأولى في فلوريدا الأمريكية أيضاً.

وقال أحمد إبراهيم البلوشي، إن المهمة الأخيرة جاءت بتكليف مباشر من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والذي شكل مؤخراً للإشراف على جميع البطولات، والذي يرأسه الدكتور رافئيلي كيولي، رئيس الاتحاد الدولي -يو أي ام- وكذلك لجنة الزوارق السريعة -كومنوف- التي يرأسها البلجيكي جيان ماريا فان لانكير، ويشغل عضويتها، والتي تعمل على الترتيب لانطلاقة قوية وجديدة لبطولات العالم في الفئة الأكبر والأعرق سباقات الزوارق السريعة- الفئة الأولى.

وشارك البلوشي في مراسم تتويج أبطال الجولة الثالثة، برفقة البلجيكي جيان ماريا فان لانكير، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والبريطاني عزام رانغونوالا مروج الحدث، حيث فاز بلقب الجولة زورق فريق دفيليسكو 18، الذي تصدر السباقين الأول والثاني ليجمع 40 نقطة منحته الفرصة للارتقاء إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف زورق فريق مونستير مكون 6.

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