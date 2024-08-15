"البارالمبية الوطنية" تعلن فوز الصويعي والرشيدي بمنصبين دوليين

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، اليوم، فوز طارق الصويعي المستشار الفني للجنة، برئاسة اللجنة الرياضية للاتحاد الدولي لألعاب القوى البارالمبية، ولاعبة المنتخب سهام الرشيدي بعضوية لجنة اللاعبين.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أقيمت في ألمانيا عن بعد بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية وتم الإعلان عن الفائزين بعد فرز نتائج التصويت.

وخاض الصويعي جولة انتخابية قوية مع 9 مرشحين من مختلف أنحاء العالم بمشاركة أكثر من 160 دولة في التصويت على هذا المنصب.

وحصلت الرشيدي على أغلبية الأصوات الخاصة بالمقعد الممثل لقارة آسيا بالاتحاد الدولي.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، أن المنصبين يعززان بصمة الرياضة البارالمبية الوطنية في الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، نظراً للكفاءة الكبيرة للصويعي والرشيدي.

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