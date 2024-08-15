«تنس الإمارات» يعسكر في صربيا

المصدر: دبي - البيان

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يواصل لاعبو منتخبي الإمارات للشباب والناشئين للتنس المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقام في أكاديمية تيبساريفتش. الدولية في صربيا والذي ينظمه اتحاد الإمارات للتنس بهدف تأهيل اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة ويختتم في 18 أغسطس الجاري بإشراف اللاعب الدولي حمد الجناحي.

ويضم منتخب الشباب اللاعبين مروان ناصر وراشد الجسمي وعبد الرحمن عدنان، بينما يضم منتخب الناشئين كلاً من محمد صالح آل علي وعبدالله سامي الجناحي وعلي صالح آل علي.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس أن إقامة المعسكر التدريبي تندرج ضمن الخطة الفنية للاتحاد الهادفة إلى دمج اللاعبين المواطنين الموهوبين مع الأكاديميات العالمية وذلك لتطوير المنتخب الوطني والمضي به نحو الأفضل، كما

ويهدف المعسكر إلى تعزيز المستويين الفني والبدني لأفراد المنتخب من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية تقام في صربيا.

بدوره وصف الدولي حمد الجناحي الأجواء التدريبية بالمميزة، وقال إن المعسكر يحقق مكاسب مميزة، وقدم شكره إلى أسرة مجلس إدارة الاتحاد للدعم.

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