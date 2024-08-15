بعثة الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تغادر إلى جورجيا

المصدر: الشارقة - البيان

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غادرت إلى جورجيا عبر مطار الشارقة الدولي صباح اليوم بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي لرياضتي التايكواندو والجودو استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

وثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي دعم مجلس الشارقة الرياضي للاعبين الموهوبين في النادي، وبما يساهم بتنمية المواهب وتطوير مستواهم الفني، داعياً اللاعبين إلى استثمار المقومات الفنية والبدنية التي سيتضمنها المعسكر التدريبي والاستفادة منها.

وتتألف بعثة النادي من 32 لاعباً بإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي عبد العزيز الحمادي وسكرتير رياضتي الجودو والتايكواندو أسامة الرديني وإداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس والمدربين الهادي الجوادي ومحمد بحاري والإداري وليد محمد أحمد.

ويستمر المعسكر التدريبي أسبوعين ولغاية 24 أغسطس الحالي.

وسيخوض اللاعبون منافسات ودية مع لاعبي الفرق الجورجية، كما سيتعرفون إلى تجربة جورجيا في رياضات الدفاع عن النفس.

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