تحدي الغولف الآسيوي الأوروبي 8 يناير المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يحتضن نادي الحمرا للغولف في رأس الخيمة خلال الفترة من 8 ولغاية 10 يناير المقبل منافسات بطولة كأس بونالاك وبطولة كأس باتسي هانكينز وينظمهما الاتحاد الآسيوي للغولف، وتقام هذه البطولة كل عامين في تحدي آسيوي أوروبي.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعضو مجلس إدارة APGC (الاتحاد الآسيوي للغولف): «نحن في اتحاد الإمارات للغولف يسعدنا ونرحب باستضافة كأس بونالاك وكأس باتسي هانكينز». وقال تيمور حسن أمين، رئيس مجلس إدارة APGC: «سنرى في البطولتين نجوم المستقبل».

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